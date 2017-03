Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017: tutti gli ultimi styling capelli della primavera estate 2017

Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017. La primavera estate 2017 e tutte le ultime sfilate hanno portato con loro tantissime tendenze per quanto riguarda i capelli ed i nuovi tagli. Il caschetto destrutturato e il long bob rimangono di grandissima tendenza, in particolar modo portato mosso e disordinato, ricalcando la tendenza messy degli ultimi periodi. Selena Gomez ed Emily Ratajkowski ne hanno fatto il loro cavallo di battaglia, abbinato ad un fantastico castano molto molto intenso. Per quanto riguarda i capelli corti impazzano i pixie, declinati in versioni differenti; dall’audace taglio a scodella, proposto in colori audaci e metallici, ai pixie più classici e raffinati.

Tagli capelli corti, medi e lunghi 2017: caschetti destrutturati, pixie e long bob.

I tagli capelli per la primavera estate 2017 propongono anche tagli lunghi e scalati per movimentare la chioma e donare volume. la frangia rimane un must have tra le nuove tendenze della primavera estate 2017 e oltre ad incorniciare il viso aiuta a correggere eventuali difetti nella fisionomia del nostro volto, come la fronte alta e spaziosa. I caschetti corti sulle orecchie sono anche di grande tendenza, e si adattano sicuramente alle ragazze giovani e a quelle dotate di una forte personalità, in quanto è certamente un taglio di capelli estroso e particolare.