Tagli di capelli primavera estate 2017: il bob medio, blond e ondulato

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Courtney Love. Per la primavera estate 2017 Courtney Love ha scelto come taglio di capelli un bob medio. Questo taglio di capelli, abbinato a una nuance bionda e a leggere onde che creano movimento, le donano un look davvero chic e glamour al tempo stesso. L’attrice americana ha perso da pochi giorni la nonna, Paula Fox, morta all’età di 93 anni, ed è arrabbiata perché la sua parente non le ha mai rivelato la verità su chi fosse il nonno, nonostante lei sia quasi certa che si tratti proprio della leggenda italoamericana di Hollywood, Marlon Brando . Ecco quanto scrive su Facebook: “E’ andata nella tomba senza dire a me, ai miei fratelli e alle mie sorelle chi è nonno… Io dico che è Brando. E’ molto probabile”.

La 52enne ha cercato di andare a fondo alla faccenda per molti anni, arrivando anche a pregare l’attore 79enne Warren Beatty di convincere Marlon a dirle la verità. “Una volta ho chiesto a Warren di convincere Marlon a dirmelo. Terrò il risultato di quella richiesta per le mie memorie”, poi continua “Se vedi le mie foto prima che mi rifacessi il naso, assomiglio a Marlon Brando”. Un dilemma il suo che molto probabilmente rimarrà senza risposta.