Tagli di capelli primavera estate 2017: voglia di osare? Ecco il super rasato e blond

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look estremo di Kristen Stewart. Per la primavera estate 2017 Kristen Stewart ha scelto un taglio di capelli davvero audace: rasati e biondissimi, che ha valorizzato scegliendo un outfit total black: un ampio pantalone abbinato a un top che lascia scoperto l’addome. Nessun accessorio che possa distogliere l’attenzione. Si è presentata così, con una perfetta allure da “bad girl” alla première di The Personal Shopper, nella Carondelet House di Los Angeles. L’attrice 26enne ha sorpreso tutti sfoggiando una chioma totalmente rasata e color platino, dopo che già l’estate scorsa aveva consacrato come colore di stagione un altro tipo di biondo chiarissimo: quello in versione “nude blond”, con trasparenze e opacità che evitavano la brillantezza plastificata del classico platino effetto bambola.

Kristen Stewart: nei cinema italiani il prossimo 13 Aprile.

Al concorso del festival di Cannes 2016 ha ricevuto il Prix de la mise en scène, The Personal Shopper, raccontando la storia di Maureen, una ragazza americana che vive a Parigi e lavora come consulente per gli acquisti in una boutique d’abbigliamento, ma che, dopo la morte del fratello gemello, scopre di aver acquisito la capacità di comunicare con le anime dei defunti. Sarà nei cinema italiani a partire dal prossimo 13 Aprile.