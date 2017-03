Tendenze make-up primavera/estate 2017: ecco tutte le ultime tendenze per la bella stagione da portare anche in spiaggia

Tendenze primavera/estate 2017: i colori del make-up per le bella stagione. L’arrivo di primavera già si sente nell’aria ed oltre a rinnovare i propri armai è tempo di cambiare il proprio look. Come ogni anno l’arrivo della nuova stagione porta con sé nuovi trend. Le tendenze trucco Primavera/Estate 2017 sono davvero molteplici, atte a soddisfare i gusti di ognuna. Tra i colori di tendenza avremo il blu e verde: due colori “novità” per la stagione calda, soprattutto per quanto riguarda gli ombretti. Un gran vantaggio per le donne bionde, visto che entrambi i colori le donano molto. Abbinate mascara nero e rossetto nude all’ombretto blu o verde per una serata all’insegna del divertimento. A non passare mai di moda è il rosso: sia nei rossetti che negli smalti, di una nuance più intensa e decisa.

Tendenze make-up primavera/estate 2017: il look romantico e nude da portare anche in spiaggia.

La nuance pesca e salmone accontenterà i gusti delle più romantiche: non solo nei blush, ma anche negli ombretti, rossetti e smalti. Il rosa ancora una volta ci accompagnerà durante questa nuova stagione. Il rosa è ogni anno il colore d’eccellenza della primavera. Quest’anno lo troveremo declinato in tante diverse sfumature: dalle più chiare a quelle più vivaci. Per chi ama il look acqua e sapone sarà accontentata dal trucco nude o naturale, con l’applicazione di colori neutri o molto chiari. Questa è la tendenza trucco primavera estate 2017 perfetta per il giorno, in quanto è semplice da ricreare, discreta e molto naturale da portare anche in spiaggia.