Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Gemma e Giorgio di nuovo insieme? Tra i due scambi di messaggi

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: i messaggi tra Gemma e Giorgio. La coppia più amata del trono over di Uomini e donne è quella formata da Gemma Galgani e Giorgio Manetti. Dopo una travolgente storia d’amore, Giorgio decide, però, di lasciare Gemma senza dare spiegazioni importanti al pubblico. Gemma dopo la grande delusione, dopo una breve conoscenza con Marco, incontra un altro cavaliere, Michele D’Ambra. Michele D’Ambra, apparentemente l’uomo perfetto per sostituire il tanto amato Giorgio Manetti. I due si sono frequentati anche al di fuori del programma di Maria De Filippi per conoscersi un po’ e il tutto sembrava andare per il meglio. Dopo un mese di frequentazione, dove Gemma credeva di aver trovato l’amore della sua vita, Michele confida a Cristina di vergognarsi di Gemma perché assomiglia a sua madre. Gemma in lacrime lascia lo studio e a consolarla il suo amato Giorgio. Ciò che sorprende i fan e che hanno saputo che Gemma e Giorgio si mandano messaggi anche al di fuori del programma Uomini e Donne cercando di riallacciare i rapporti.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: i commenti dei fan sui social.

I fan suoi social hanno esultato e commentato così: “Che bella notizia, Gemma e Giorgio nuovamente insieme? Ancora non è nulla di confermato ma speriamo bene”, altri ancora riferiscono: “Gemma attenzione a Giorgio, prima di ritornare insieme cerca di capire se veramente lo vuole perché l’ultima volta non è andata proprio bene”, altri ancora dicono: “Sono stati la coppia più bella del programma e speriamo bene che possano ritornare insieme. Sarebbe un sogno per tutti quanti i telespettatori”.