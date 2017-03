Amici 2017, le ultime news e le anticipazioni: ecco i nuovi coach, i giudici e i primi componenti delle due squadre

Amici 2017: verso il serale. Il serale della sedicesima edizione di Amici 2017 è vicino. La data di inizio è prevista per il 25 Marzo 2017 in prima serata su canale cinque. Lo speciale di oggi sabato 11 Marzo 2017 sarà una grande puntata : Maria de Filippi presenterà i nomi dei tre giudici di Amici, i nomi dei due direttori artistici del serale di Amici e per finire conosceremo, cosa più importante, i nomi degli allievi che passeranno alla fase del serale, la fase più importante per loro. Elisa e Morgan saranno i due direttori artistici che guideranno le squadre. Oggi verranno assegnati ben sei posti nella Squadra Bianca e Blu. Tra i ragazzi che si esibiranno davanti ai direttori artistici ci sarà anche Riccardo Marcuzzo, che canterà “Caruso” ed il suo inedito “Sei Mia”.

Elisa apprezzerà la sua performance tanto da volere il ragazzo nella sua squadra non altrettanto si può dire per Morgan. Quest’ultimo, infatti, muoverà al concorrente delle pesanti critiche accusandolo di aver cantato il capolavoro di Lucio Dalla “da piano bar”. Il colpo più duro arriverà però per l’inedito del ragazzo: secondo Morgan, infatti, “Sei mia” hai un testo orribile!

Amici 2017: i primi componenti delle squadre.

Il primo ad esibirsi sarà Sebastian che riceverà il si dai direttori artistici e diventerà il primo componente della squadra bianca. Ma non è il solo componente della squadra di Morgan; in squadra arriverò anche una cantante: è Shady che stacca il biglietto per il serale di Amici. Andreas entrerà a far parte della squadra blu di Elisa. Si va avanti con Lo Strego che ha ricevuto la maglietta verde ma che adesso deve capire se i direttori artistici lo vogliono in squadra. Anche per Lo Strego ci sarà un posto al serale, anche lui entrerà nella squadra bianca insieme a Shady e Sebastian. Riccardo farà parte della squadra blu. E’ il primo cantante nella squadra di Elisa. Tocca a Vittoria e anche lei andrà al serale di Amici: per lei la maglia è blu, sarà in squadra con Andreas. Tocca poi a Federica, da sempre una delle favorite per la vittoria finale. Buone notizie anche per Federica che entra nella squadra blu.