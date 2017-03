Ballando con le stelle 2017 Ed. 12, le anticipazioni dell’11 marzo 2017: Paolo Fox ballerino per una notte

Ballando con le stelle, le anticipazioni della terza puntata di sabato 11 marzo 2017. Stasera, sabato 11 marzo 2017, andrà in onda la terza puntata di Ballando con le stelle 2017 Ed. 12. Dopo le tante emozioni cui abbiamo assistito durante la scorsa puntata, anche stavolta Ballando con le stelle, secondo le anticipazioni ufficiali della terza puntata, promette una puntata ricca di sorprese e di colpi di scena. Anche stasera Milly Carlucci presenterà nuove sfide di ballo tra le coppie in gara, e anche stasera assisteremo ai simpatici siparietti di Valerio Scanu, che ci aggiornerà circa la situazione sui social. Vedremo se le condizioni di salute di Martina Stella sono migliorate, e vedremo se gli animi di Alba Parietti e di Selvaggia Lucarelli, protagoniste di un botta e risposta, si saranno placati.

Ballando con le stelle, l’astrologo Paolo Fox ballerino per una notte!

A Ballando con le stelle 2017 Ed. 12 in onda stasera, 11 marzo 2017, c’è una sorpresa: secondo le anticipazioni ufficiali, ballerino per una notte sarà Paolo Fox! L’astrologo si cimenterà in una coreografia che verrà valutata dalla giuria. Il punteggio ottenuto andrà ad aiutare la classifica di una delle coppie in gara.