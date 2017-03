C’è posta per te: anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 11 marzo 2017

C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Sabato 11 marzo 2017 tornerà una nuova puntata di C’è posta per te, in onda in prima serata su Canale 5 a partire dalle 21.30 e con la conduzione di Maria De Filippi. Siamo arrivati all’ultimo appuntamento con C’è posta per te; un’edizione ricca di ospiti e di tante storie che ci hanno fatto riflettere e commuovere, prima di lasciar spazio al serale di Amici 2017 Ed. 16, che prenderà ufficialmente il via a fine mese e con precisione il 25 marzo 2017. Vediamo quali sono gli ospiti di quest’ultimo appuntamento con C’è posta per te…

C’è posta per te, anticipazioni: ospiti Raul Bova ed Antonino Cannavacciuolo.

C’è posta per te torna questa sera sabato 11 marzo 2017 con un nuovissimo ed emozionante appuntamento prima della conclusione del programma, il quale lascerà posto alla fase serale di Amici 2017 Ed. 16, sempre condotto dalla bravissima Maria De Filippi. Secondo le ultime anticipazioni in occasioni di questa puntata di C’è posta per te saranno ospiti in studio e protagonisti di due storie emozionanti e commoventi due grandi personaggi del mondo dello spettacolo. Antonino Cannavacciuolo e Raul Bova saranno infatti presenti a C’è posta per te per regalare un momento di gioia a due fortunati protagonisti di questa puntata.