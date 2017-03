Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime ad oggi, 11 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime dell’11 marzo 2017: i naufraghi si sfogano con Rocco. Nuovi malumori coinvolgono i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Stavolta oggetto di discussione non è Raz, ma Samantha e Giulio. Nancy, Malena e Simone si sfogano con Rocco Siffredi e spiegano che dall’inizio Samantha e Giulio hanno assunto un atteggiamento da “maestrini”: tutto ciò che dicono deve essere accolto, si deve sempre fare ciò che dicono loro. Anche Rocco ha notato questa strana “democrazia” che regna sull’isola, e chiede ai naufraghi come mai hanno accettato questa situazione, e spiega di apprezzare Raz perché, a differenza di Samantha, non recita ed è schietto e diretto. Rocco spiega che Raz ha un carattere complesso, che va preso nella maniera giusta. Raz è sofferente, non è cattivo, spiega.

L’umore tra i naufraghi non è dei migliori: c’è tensione, e si sente. Samantha e Malena discutono sui turni del fuoco, Malena mentre cucina allontana Moreno ed Eva. Raz, intanto, non prende parte alla discussione e, come sempre, pesca tranquillo in riva al mare.