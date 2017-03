Sereno variabile: anticipazioni della puntata di sabato 11 marzo 2017

Sereno variabile, anticipazioni. Il viaggio dedicato al polo sciistico più importante del centro Italia. Una nuova puntata di Sereno variabile tornerà oggi sabato 11 marzo 2017, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 17.05 con la conduzione di Osvaldo Bevilacqua. Secondo le ultime anticipazioni nella puntata di oggi di Sereno variabile ci recheremo in Abruzzo, e più precisamente nel polo sciistico più importante del centro Italia, ancora molto frequentato. Sereno variabile si recherà quindi nel comprensorio delle Tre nevi, racchiuso nel Parco naturale regionale del Sirente Velino. Vediamo quali sono i luoghi che visiteremo in questo appuntamento con Sereno variabile…

Sereno variabile torna oggi sabato 11 marzo con una nuovissima puntata ricca di bellissimi scenari dall’Abruzzo. Secondo le ultime anticipazioni andremo alla scoperta delle cittadine di Ovindoli, Rocca di Cambio, Campo Felice e Campo Imperatore. Il nostro tour non finisce però qui; continueremo il nostro viaggio nei suggestivi Piani di Pezza, l'”inghiottitoio” di Terranera, noto come Pozzo Caldaio, e San Demetrio ne’ Vestini, per una bellissima gita alla scoperta degli impianti sciistici più importanti del centro Italia, delle tradizioni e delle prelibatezze culinarie locali.