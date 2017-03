Serie A, 28° giornata, le partite dell’ 11, 12 e 13 marzo: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news…

Serie A, le partite della 28° giornata: formazioni, diretta TV e ultime news. Queste sono le partite della 28° giornata di Serie A dei prossimi giorni, dopo l’anticipo di ieri sera Juventus-Milan, finito 2-1 per i bianconeri. Questa sera, sabato 11 marzo 2017, è in programma alle 20:45 il “derby di della Lanterna”, Genoa-Sampdoria, allo Stadio Marassi. Una partita delicata per entrambi le compagini genovesi. Il Genoa sta uscendo dalla crisi in cui era entrato dopo la vittoria contro la Juventus ed è guidato da due settimane da un nuovo allenatore, Mandorlini. La Sampdoria è a quota 38 punti, lontana dalla zona europea ma a -4 dalla Fiorentina ottava.

3-5-2 per i rossoblu, con Pinilla e Simeone in attacco; 4-3-1-2 per i blucerchiati, che si affidano a Bruno Fernandes dietro le punte Quagliarella e Muriel. Domenica, 12 marzo 2017, alle 12:30 va in scena il derby emiliano Sassuolo-Bologna. Di Francesco recupera Cannavaro. Ragusa è favorito su Politano. L’allenatore dei neroverdi affronterà suo figlio, che partirà titolare nel tridente bolognese insieme a Destro e Verdi. Alle 15:00 i riflettori sono puntati su Inter-Atalanta, sfida per l’Europa tra due squadre dal fatturato profondamente diverso ma divise da un solo punto in classifica (a favore dall’Atalanta).

Serie A, le partite della 28° giornata: formazioni, diretta TV e ultime news.

Gasperini ha tutti i titolari a disposizione e nessun dubbio di formazione. Pioli deve scegliere se puntare sulla fisicità di Kondogbia o sull’esplosività di Brozovic. Banega è favorito su Joao Mario. Alle 15:00 si giocano anche Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Pescara-Udinese, Napoli-Crotone. Milik dovrebbe tornare titolare, per far riposare Insigne. Mertens agirebbe così sulla sinistra. Il Palermo ospita la Roma per il posticipo di domenica sera. Spalletti potrebbe fare un ampio turnover.

De Rossi, Nainggolan e Dzeko potrebbero riposare. Reclamano spazio El Shaarawy, Perotti, Paredes e Totti. Lunedì ci sarà il posticipo tra Lazio e Torino, che chiuderà la 28° giornata di campionato. Diretta TV: Sky Sport trasmetterà tutte le partite; Premium Sport trasmetterà Juventus-Milan, il derby di Genova, Inter-Atalanta, Fiorentina-Cagliari, Napoli-Crotone, Palermo-Roma e Lazio-Torino.