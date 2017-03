Belen Rodriguez e Andrea Iannone, ultime news gossip ad oggi 12 marzo 2017!

Belen Rodriguez e Andrea Iannone: “Lui mi ha reso serena”. Sulle pagine di Vanity Fair la showgirl argentina Belen Rodriguez è tornata a parlare del pilota di MotoGP Andrea Iannone e di quanto la renda serena, ecco quanto dichiara: “Sto bene, molto. Sono tranquilla, dopo un periodo non facile. Ho attraversato mesi ‘turbolenti’, ma oggi sono serena. So di avere la coscienza a posto”. Poi continua: “Dopo la ‘batosta’, mi muovevo con i piedi di piombo ma lui ha trovato il modo giusto per avvicinarsi a me. Posso dire che è un uomo eccezionale. Lo dico davvero, ce ne sono pochi in giro così. Ha un’educazione solida, valori forti e il suo lavoro mantiene sempre alta l’adrenalina. Ho trovato finalmente uno che si prende cura di me”.

Belen Rodriguez e l’altro uomo della sua vita: suo figlio Santiago.

Per quanto riguarda il suo piccolo è felice di lasciarsi andare in dolci dichiarazioni: “È in un’età splendida, e come tutti i bambini è pazzo della mamma. È speciale e il momento più bello è quando viene nel lettone e lo posso sbaciucchiare. Di giorno, invece, è scatenato. Bisogna corrergli dietro.Ha il mio stesso carattere: testardo e determinato. Se si mette qualcosa in testa, sono guai. E, poi, mi piace vedere i miei genitori nel ruolo di nonni. Credo che il loro sia il ruolo più bello: non hai le responsabilità dell’essere genitore, puoi goderti solo ‘il bello'”, ha concluso.