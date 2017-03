Che tempo che fa: tutte le anticipazioni e gli ospiti di domenica 12 marzo 2017

Che tempo che fa, anticipazioni. Domenica 12 marzo 2017 andrà in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20 una nuova puntata di Che tempo che fa, condotto come sempre da Fabio Fazio e con la partecipazione di Luciana Litizzetto e Filippa Lagerback. Secondo le ultime anticipazioni questa puntata di Che tempo che fa sarà ricchissima di ospiti; super attesa la star internazionale Ed Sheeran, attualmente in vetta alle classifiche con il brano Shape of you. Ed Sheeran non sarà il solo ospite internazionale di questa puntata di Che tempo che fa…Vediamo quali sono gli altri ospiti attesi in studio.

Che tempo che fa, anticipazioni ed ospiti: Naomi Campbell ed Ed Sheeran.

Che tempo che fa torna con un nuovissimo appuntamento in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20. La seconda parte del programma sarà animata da tanti altri ospiti; oltre a Nino Frassica, Gigi Marzullo e Fabio Volo ci sarà anche la super modella Naomi Campbell. Attesi nello studio di Che tempo che fa anche l’ex calciatore Sandro Mazzola insieme a Gianni Rivera, e lo skateboarder statunitense Tony Hawk.