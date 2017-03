Domenica in: anticipazioni ed ospiti della puntata di domenica 12 marzo 2017

Domenica in, anticipazioni. Una domenica ricca di televisione e teatro. Domenica 12 marzo 2017 torna una nuova puntata di Domenica in, in onda a partire dalle ore 17 su Rai 1, con la consueta conduzione di Pippo Baudo. Un grande ritorno negli studi di Domenica in quello che avverrà domenica 12 marzo 2017, in quanto è prevista la presenza di Chiara Francini. L’attrice e conduttrice presenterà infatti insieme a Raul Bova l’opera teatrale Due, che mette in scena le ansie ed i dubbi di una giovane coppia prima delle nozze.

Secondo le ultime anticipazioni sarà ospite nello studio di Domenica in anche il mentalista Francesco Tesei.