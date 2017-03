Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 12 marzo 2017: Paola Barale è arrivata sull’Isola

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 12 marzo 2017: nuovo ospite sull’Isola. La notizia era nell’aria, ma fin ora non era ufficiale. Da qualche giorno, però, Paola sta postando delle foto su Instagram dove esprime dei commenti a dir poco sibillini… La bella showgirl ha postato una foto mentre era in volo sull’aereo e ha scritto “Si riparteeee”, poi ha postato un’ultima foto dell’Isola. I seguaci hanno commentato favorevolmente la notizia: si complimentano con Paola per il bellissimo gesto, e la incoraggiano a stare con Raz che, sperano, sia il vincitore dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Paola trascorrerà una settimana con i naufraghi, e dovrà incoraggiare e sostenere Raz durante l’ennesima sfida al televoto.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime e le news al 12 marzo 2017: Rocco parla di Raz.

Sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, Rocco Siffredi ha cercato di far capire ai naufraghi il disagio che prova Raz Degan. Il modello non si è isolato per strategia, ma per il suo modo di essere e per la sua complessa personalità. Alcuni naufraghi iniziano a guardare con maggior favore Raz e con più insofferenza Samantha e Giulia, accusati di essere i “maestrini” della situazione, mentre altri ancora non cedono…