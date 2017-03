Moda, tendenze primavera estate 2017: il mega-monorecchino, il look delle star

Moda, le ultime tendenze primavera/estate 2017: il mega-monorecchino. Ecco una delle ultime tendenze moda per la primavera estate 2017. È detto il mega-monorecchino e sarà uno dei must have di stagione! Si tratta di un mega orecchino e si indossa rigorosamente singolo in abbinamento a quello che, in tema di capelli, sta emergendo come uno dei trend più forti di stagione: il ciuffo laterale. Indicato sia per una capigliatura lunga che corta, liscia o riccia, al naturale o dallo styling accurato. Il trend del momento sta bene a tutte, come dimostrano la varietà di look e interpretazioni sulle passerelle delle Collezioni Primavera-Estate 2017.

Moda, le ultime tendenza primavera/estate 2017: una tendenza scelta dalle celebritas.

Una tendenza molto chic e glamour che sta emergendo e che anche le celebritas lo hanno fatto proprio e in alcuni casi addirittura anticipato tale tendenza. Tra i visi noti ricordiamo Emma Roberts, Adriana Lima, Rihanna e Emma Watson, accostato anche a un look da red carpet. Dallo stile etnico al super glam, dai pendant in swarovski ai mega cerchi in stile anni ’80, ecco alcuni modelli di orecchini per la prossima primavera estate 2017. Non sono dei semplici accessori, dunque, ma dei veri e propri protagonisti assoluti dei look indossati dalle donne che non vogliono passare inosservate. Dimenticate la sobrietà…