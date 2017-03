Quelli che il calcio: anticipazioni ed ospiti di domenica 12 marzo 2017

Quelli che il calcio, anticipazioni ed ospiti: Domenica 12 marzo 2017 torna una nuova puntata di Quelli che il calcio, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 13.55 con la conduzione di Nicola Savino e della Gialappa’s band. Secondo le ultime anticipazioni alla postazione tecnica ci sarà come sempre Emanuele Dotto, insieme a Sarah Castellana e a Melissa Greta Marchetto, la quale avrà il compito di presidiare la postazione web. Come ogni settimana la pagina Facebook Calciatori Brutti sarà collegata con lo studio per raccontare nuove divertenti pillole calcistiche. Ospiti in studio anche Paolo Casarin, Diego Abatantuono, l’allenatore Maurizio Ganz, Daniele Manusia, Francesca Brienza, fidanzata dell’ex tecnico giallorosso Rudi Garcia, e Giorgia Cardinaletti.

Quelli che il calcio, anticipazioni: ospiti la band Lo stato sociale.

Come ogni settimana a Quelli che il calcio non mancheranno gli sketch comici di Ubaldo Pantani ed Edoard Ferrario, questa settimana nelle vesti di Paulo Sousa e Massimo Giletti per Pantani, mentre Edoardo Ferrario sarà Paul Baccaglini, neo presidente del Palermo calcio. Non mancherà neanche questa settimana uno spazio dedicato alla musica con la band ‘Lo stato sociale‘, la quale si esibirà nel brano ‘Buona sfortuna’, tratto dall’album ‘Amore, lavoro e altri miti da sfatare’.