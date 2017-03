Serie A, 28° giornata, le partite di domenica 12 marzo: i risultati, la diretta live e la classifica aggiornata…

Serie A, le partite della 28° giornata: la cronaca, i risultati, la classifica e la diretta live. Queste sono le partite della 28° giornata di Serie A, previste per domenica 12 marzo 2017 e lunedì 13 marzo 2017. Gli anticipi di venerdì e sabato sono stati Juventus-Milan (2-1, reti di Benatia, Bacca e Dybala) e Genoa-Sampdoria (0-1, gol di Muriel). Oggi, domenica 12 marzo 2017, alle 12:30 si gioca il derby emiliano Sassuolo-Bologna, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Alle 15:00 ci giocano cinque partite, Inter-Atalanta, Chievo-Empoli, Fiorentina-Cagliari, Pescara-Udinese, Napoli-Crotone. La squadra di Pioli affronta la rivelazione di campionato in un derby lombardo che è può essere molto importante in chiave europea.

Il Napoli ospita la squadra calabrese penultima in classifica, con lo scopo di dimenticare l’eliminazione in Champions contro il Real Madrid e insidiare il secondo posto della Roma. La Fiorentina ospita il Cagliari, nella settimana in cui è stato ufficialmente presentato il progetto del nuovo stadio high-tech nell’area Mercafir di Firenze Nord. L’impianto dovrebbe essere pronto nel 2021. Concludono il pomeriggio di serie A Pescara-Udinese e Chievo-Empoli. Alle 20:45 la Roma gioca a Palermo, per reagire alla brutta sconfitta in Europa League subita contro il Lione giovedì.

I siciliani sono a caccia di punti salvezza e, da pochi giorni, hanno un nuovo presidente, Paul Baccaglini e una nuova proprietà. Finisce così l’era Zamparini. Domani, lunedì 13 marzo 2017, Lazio-Torino sarà l’ultima partita della 28° giornata di campionato. Grande sfida tra i due bomber italiani più prolifici del momento, Andrea Belotti e Ciro Immobile. Questa la classifica aggiornata: Juventus 70, Roma 59, Napoli 57, Lazio 53, Atalanta 52, Inter 51, Milan 50, Fiorentina 42, Sampdoria 41, Torino 39, Chievo 35, Cagliari 31, Sassuolo 31, Udinese 30, Genoa 29, Bologna 28, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.