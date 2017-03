Tagli capelli Primavera Estate 2017: i tagli lunghi, morbidi e avvolgenti per la bella stagione

Tagli capelli 2017, il taglio lungo, morbido e ondulato di Costanza Caracciolo. Costanza Caracciolo tra le tendenze dei tagli di capelli per la Primavera Estate 2017 ha scelto un taglio lungo scalato, morbido ed ondulato. La moda per la bella stagione indica che tra le maggiori tendenze per i tagli di capelli vi sono non solo i tagli medi e quelli corti, ma anche gli haircut lunghi, a patto che siano vivaci, pieni di volume. La bella ex velina ha dunque scelto un taglio lungo ma non lunghissimo, che porta con delle bellissime onde.

Costanza Caracciolo, le ultime news gossip al 12 marzo 2017.

É passato quasi un anno da quando Costanza Caracciolo e Primo Reggiani hanno posto fine alla loro storia d’amore. Costanza ha rilasciato un’intervista ad Oggi in cui svela di essere piacevolmente sorpresa della sua forza: “Soffro sempre per amore. Io e Primo ci siamo lasciati a giugno. Ed è la prima volta che non condivido la mia vita con qualcuno; avevo anche il dubbio di non esserne capace”. L’ex velina, poi, fa chiarezza sulla fine della sua storia: “Si sono dette molte cose non vere sulla fine della mia storia, tra cui quella che mi volevo sposare, che avrei voluto un suo aiuto per entrare nel mondo del cinema… É finita perché a volte le storie d’amore tra due ragazzi giovani finiscono”, ha detto.