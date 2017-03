Tagli capelli Primavera Estate 2017, tagli medi e bob, mossi e morbidi di tendenza

Tagli capelli 2017, il bob wavy con frangia di Gabriella Pession. Tra i tagli di capelli di maggiore tendenza per la prossima Primavera Estate 2017 vi sono senza dubbio i tagli corti, i cortissimi ed i tagli medi. Gli haircut più amati, però, sono sicuramente i tagli medi, che permettono di essere al passo con i tempi senza rinunciare a parte della lunghezza. Molto femminili, i tagli di media lunghezza si portano sia lisci che mossi, per un effetto di gran classe. Tra le star, la bravissima Gabriella Pession, che stiamo ammirando nel ruolo di Anna nella fiction La porta rossa, ha scelto di portare i suoi capelli con un bob mosso impreziosito da una frangia.

Gabriella Pession ha rilasciato un’intervista al settimanale Intimità dove fa un punto della sua vita: la bella attrice il prossimo 2 novembre compirà 40 anni, e si dice molto felice e soddisfatta: “Il tempo è volato. E la velocità della vita è sorprendente e anche un po’ angosciante. Però non tornerei mai ai miei 20 anni, che sono stati difficili e burrascosi. Ora sono più tranquilla, serena, ho fatto pace con tante cose e ho anche un mio nucleo familiare. Per cui credo d’essere una donna migliore”. Oggi Gabriella è felice, e la sua felicità è dovuta anche al bellissimo rapporto che ha con il marito Richard Flood.Il più grande pregio di Richard è averle insegnato ad avere fiducia. “In vita mia non ho mai avuto fiducia in nessuno. Ho sempre avuto problemi d’insicurezza, paura che le persone magari mi lasciassero, che mi potessero tradire, per cui avevo enormi difficoltà nell’abbandonarmi all’altro, invece con Richard questo nodo l’ho sciolto. Dunque benedetto il set di Crossing Lines sul quale ci siamo conosciuti, un set importantissimo per me dal punto di vista professionale, ma soprattutto sentimentale”.

Gabriella era una donna insicura, piena di paure, soprattutto nei confronti dei cambiamenti. Ma quando ha incontrato Richard tutto è cambiato: “Mutare pelle non è facile, specie per una come me ancorata al passato, che ha paura dei cambiamenti. Infatti mai avrei pensato di avere un bambino così a breve, di sposarmi, anche se, per carità, avevo già una bella età, non è che avrei potuto aspettare tanto per diventare mamma. Però vivevo proprio in una dimensione diversa, prima di conoscere mio marito. Poi, invece, è capitato tutto molto velocemente e ora ho questo mio nucleo familiare e una prospettiva diversa dalla quale guardo alla vita, una prospettiva che non conoscevo nemmeno a livello familiare, i miei erano separati, io ho sempre vissuto solo con la mamma”, ha concluso.