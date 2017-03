Tagli di capelli primavera estate 2017: i tagli di capelli lunghi e lisci effetto seta

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Adriana Lima. Per la primavera estate 2017 Adriana Lima opta per un taglio di capelli lungo, scuro e super liscio da vero fan fatale. Oltre ai tagli di capelli super corti, le ultime tendenze in tema di capelli primavera estate 2017 si orientano anche sulla tendenza opposta: capelli lunghi e lunghissimi e super lisci effetto seta, ed è quello che sceglie Adriana Lima. La bella Adriana sembra stia attraversando la fine della storia d’amore con Julian Edelman. La modella 35enne avrebbe posto fine alla relazione con il giocatore di football 30enne, e sembra che il motivo dell’addio sia da ricondursi ai troppi impegni di lavoro dell’ormai ex coppia, come riporta E! News.

Adriana Lima e Julian Edelman: la fine della loro storia d’amore.

La rottura sarebbe avvenuta poco dopo la vittoria di Julian all’ultimo Superbowl, lo scorso febbraio, presso l’NRG Stadium di Houston, in Texas. Poi però, dopo il match, la coppia non si era più vista insieme e agli ultimi Oscar la Lima è apparsa da sola sul tappeto rosso, alimentando le voci di una possibile rottura.