Amici 2017 Ed. 16, registrazione, news, ospiti primo serale del 25 marzo 2017: quale sarà il ruolo di Simona Ventura?

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni e registrazione serale prima puntata 25 marzo 2017. Maria De Filippi ha presentato il cast del serale di Amici 2017 Ed.16, che inizierà sabato 25 marzo 2017. Tante sorprese e novità a partire da una giuria totalmente rinnovata: nel serale di Amici 2017 Ed. 16 a giudicare le esibizioni dei ragazzi ci saranno Ermal Meta, Eleonora Abbagnato, Ambra Angiolini.

Amici 16, serale: Daniele Liotti quarto giudice e Simona Ventura ospite speciale.

Tra i giudici di Amici 2017 Ed. 16 ci sarà anche l’attore Daniele Liotti. Dopo il grandissimo successo conquistato nella fiction di successo di Rai 1 ‘A un passo dal cielo‘, Liotti si appresta ad affrontare una nuova esperienza, quella di giudice ad ‘Amici di Maria De Filippi‘, in onda in prima serata a partire da sabato 25 marzo 2017. Simona Ventura non sarà tra i giudici di Amici fissi, ma durante una diretta su Instagram ha comunque annunciato la sua partecipazione al Serale del talent show.

Amici 2017 Ed. 16, la prima registrazione.

Svelati anche i nomi dei direttori artistici e delle squadre di Amici 2017 Ed. 16: per la squadra Blu confermata Elisa per il terzo anno consecutivo, mentre nei Bianchi arriva Morgan.Tra i nomi degli ospiti della prima puntata del serale di Amici 2017 Ed. 16 stanno circolando in queste ore quelli di Fiorella Mannoia e Giorgia.

I concorrenti del serale di Amici 2017 Ed. 16.

I concorrenti della Squadra Bianca, capitanata da Morgan saranno:Sebastian Melo Taveira (ballo), Lo Strego (canto), Shady (canto), Oliviero Bifulco (ballo), Mike Bird (canto) , Thomas Bocchimpani (canto). I concorrenti della Squadra Blu, capitanata da Elisa saranno:Riccardo Marcuzzo (canto), Vittoria Markov (ballo), Andreas Muller (ballo), Federica Carta (canto), Cosimo Barra (ballo), Michele Perniola (canto).