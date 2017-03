Amici 2017: verso il serale, Riccardo Marcuzzo vuole lasciare il programma?

Amici 2017: il serale è alle porte. Il serale di Amici 2017 è ormai vicinissimo, la prima messa in onda è fissata per il 25 Marzo 2017 in prima serata su canale cinque. Le due squadre hanno già cominciato a delinearsi e mancano solo pochissimi posti di occupare, ma qualcosa sembra non andare per il verso giusto. Riccardo Marcuzzo, entrato al serale di Amici 2017,continua ad essere particolarmente amareggiato. Il ragazzo non riesce a mantenere la calma e a non farsi coinvolgere dalle polemiche e per questo motivo spesso si è trovato al centro di litigate e critiche molto aspre. L’ultima è arrivata da parte di Morgan, che non sembra apprezzare molto il cantante.

Amici 2017: il cantante Riccardo Marcuzzo lascerà il programma a un passo dal serale?

Le parole di Morgan influito ulteriormente su Riccardo Marcuzzo che parlando con il professor Braga, ha riferito tutta la sua frustrazione per la situazione. Il prof ha tentato di spronare Riccardo, che sembra particolarmente triste e pensieroso, spaventato da ciò che lo attende. Riccardo teme infatti di non farcela ad affrontare il serale e ha paura che la troppa tensione lo porti a sbagliare. Il cantante deciderà di abbandonare il serale? Per scoprirlo non ci resta che attendere.