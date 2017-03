Anticipazioni Beautiful settimana del 13, 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2017: Steffy dà il due di picche a Wyatt e anche a Liam

Anticipazioni Beautiful tutte le trame della settimana del 13, 14, 15, 16, 17 e 18 marzo 2017 – «Il famoso 12,5% delle quote della Forrester Creations Ltd!» Per la gioia dei fan della madre di tutte le soap opera, eccoci di nuovo alle anticipazioni di Beautiful per la settimana a venire: una settimana, manco a dirlo, carica di emozioni e di colpi di scena che avranno dell’incredibile! Le anticipazioni di Beautiful sulla scorta delle trame delle puntate da lunedì 13 a sabato 18 marzo 2017 – in onda su Canale 5 a partire aalle ore 13:40, riferiscono che Bill propone a Brooke di sposarlo, e questo sarà l’unico modo in cui la maggiore delle sorelle Logan potrà ottenere il 12.5% delle quote azionarie della Forrester Creations. Si tratta delle azioni che la donna vuole cedere in seguito a Ridge per aiutarlo a bloccare una eventuale e paventata scalata di Quinn – ora che è ufficialmente la compagna di Eric – finalizzata al controllo dell’azienda di famiglia.

Intanto le anticipazioni di Beautiful ci raccontano che Steffy non ne può proprio più, dopo l’ultima impresa sentimental socio economica della sua suocera Fuller! A questo punto è pronta anche a mandare a monte il suo matrimonio con Wyatt, al quale non resta altro, per sfogare la sua amarezza e la sua delusione, che andarsela a prendere con sua madre, che è stata ancora una volta la causa di tutte le sue disavventure! Nel frattempo Katie firma il divorzio da Bill – non senza un’ombra di amarezza – mentre Zende viene a sapere che Sasha e Thomas hanno iniziato una frequentazione. Stranissima la sua reazione alla notizia: il fidanzato felice di Nicole ha infatti un moto di fastidio! Chissà come mai? Infine Liam riparte alla carica con Steffy, ma riceve un inatteso palo in faccia: la sgargiante Forrester, infatti, gli dice che in questo momento non se la sente di dare inizio a un nuovo rapporto. Neanche con lui!