Champions League, ottavi di finale, Juventus-Porto: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, martedì 14 marzo 2017, alle 20:45 la Juventus ospita il Porto per giocare la gara di ritorno degli ottavi di finali di UEFA Champions League. Sarà tutto esaurito lo Juventus Stadium, per spingere la squadra al massimo e centrare la qualificazione ai quarti di finale. Max Allegri ha già in mente la squadra che scenderà in campo. Il modulo sarà il 4-2-3-1, che fin qui ha dato ottimi risultati, ad eccezione della prova opaca di Udine. Tornano Cuadrado e Mandzukic, due pedine fondamentali nello scacchiere bianconero.

Il colombiano era squalificato contro il Milan. Il croato ha saltato il big match di venerdì sera a causa di un problema intestinale. A centrocampo Pjanic dovrebbe partire titolare, mentre si giocano una maglia da titolare al suo fianco Khedira e Marchisio, con il tedesco in vantaggio. In difesa linea a quattro con i titolarissimi Alex Sandro a sinistra e Bonucci difensore centrale. A destra Lichtsteiner è favorito su Dani Alves, che contro il Milan ha giocato per 90 minuti (mettendo a segno anche un assist).

Nel ruolo di secondo centrale difensivo giocherà uno tra Benatia, Rugani e Barzagli. In attacco Higuain e Dybala partiranno dall’inizio. Il Porto giocherà a specchio, con Layun a sinistra al posto dello squalificato Telles. Herrera e Perreira saranno la coppia di centrocampisti. A destra giocherà Corona, a sinistra Brahimi. La punta centrale sarà il talentuoso Andrè Silva. All’andata decisero Pjaca e Dani Alves, due cambi azzeccati da Allegri. Domani sera il brasiliano e il croato partiranno ancora dalla panchina, pronti ad entrare a partita in corso. Diretta TV, alle 20:45, su Premium Sport.