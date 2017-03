Detto Fatto, le anticipazioni ed i tutorial di oggi, lunedì 13 marzo 2017

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni del 13 marzo 2017: moda, cucina, fai da te. Detto Fatto torna oggi, lunedì 13 marzo 2017, per incominciare un’altra settimana insieme all’insegna dell’allegria. Secondo le anticipazioni ufficiali, sono oggi ospiti a Detto Fatto dei grandi nomi di eccellenze italiane. Alviero Martini racconta ai telespettatori della simpatica trasmissione condotta da Caterina Balivo come ha realizzato il suo grande sogno ed inoltre presenta alcuni abiti della sua nuova collezione. A Detto Fatto Monica Micheli ci mostra come realizzare alcune pietanze afrodisiache che sono capaci di risvegliare i sensi: si tratta dei gustosissimi tortino dell’amore ed un tortino di cioccolato e zenzero, dal cuore caldo. Donnarita Macchiavelli torna a Detto Fatto con un interessante tutorial: ci dà una graziosissima idea per l’allestimento dei tavoli degli eventi importanti della nostra vita e realizza un piccolo paralume con dentro una candelina da porre su bicchieri.

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni del 13 marzo 2017: cucina, make up.

Beniamino Baleotti ci mostra un piatto vegano. Sono ogni giorno sempre di più le persone che scelgono di non mangiare prodotti di origine animale, e lo chef ci mostra come realizzare un gustoso piatto tradizionale non solo senza carne, ma anche senza latte, formaggio, burro e uova, e ci prepara le le tagliatelle al ragù di noci. Alioscia Mussi torna a Detto Fatto con un tutorial di make up, ed oggi trucca due clienti di Paolo Venuta.