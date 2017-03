Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 13 marzo 2017: Rocco Siffredi lascia l’Isola

Isola dei Famosi 2017, il daytime al 13 marzo 2017: Rocco parla con Samantha. Un altro giorno è iniziato sull’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12. Per Rocco Siffredi, ospite della settimana, è il momento di abbandonare l’Isola. L’attore si è posto come attento osservatore del gruppo, e sembra abbia capito quali sono le vere dinamiche instauratesi tra i naufraghi. Samantha e GIulio dettano regole al gruppo, e Raz piuttosto che accettare queste dinamiche ha deciso di vivere l’avventura sull’Isola per conto suo. Rocco, durante questi giorni passati con i naufraghi, ha preso spesso le difese di Raz davanti al gruppo, ma Samantha ha spesso ribadito che è stata l’ultima dei naufraghi a stancarsi degli “strani” atteggiamenti di Raz. Secondo Rocco anche questa è una chiara strategia: far comparire prima i malumori degli altri compagni per proteggere la propria immagine.

Isola dei Famosi 2017, il daytime al 13 marzo 2017: l’insofferenza dei naufraghi…

Sull’Isola dei Famosi 2017 a quanto pare non è solo Rocco ad aver capito che Samantha è la maestrina del gruppo: l’insofferenza nei confronti della showgirl cresce giorno dopo giorno, in particolare Eva non accetta più che le regole vengano stabilite solo da Samantha e Giulio.