La prova del cuoco: ecco le anticipazioni di oggi 13 Marzo 2017

La prova del cuoco: anticipazioni della giornata di oggi 13 Marzo 2017. La prova del cuoco il coooking show quotidiano, è in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai uno, alla cui conduzione la spumeggiante e solare Antonella Clerici. Tanti ospiti e invitanti ricette si susseguiranno, come sempre, anche nella puntata di oggi. Il lunedì apre la settimana de La prova del cuoco, all’insegna dell’ennesima sfida culinaria, il Derby del Riso, “Occidente contro Oriente”. A scontrarsi in questa puntata saranno Laura e Sergio Barzetti, per l’Occidente, contro Ricardo Takamitzu e Angelina, per l’Oriente.

La prova del cuoco: pronti per la sfida di oggi.

Dopo, Anna Moroni prepara un primo piatto. Per il secondo, una ricetta della cuoca emiliana, Alessandra Spisni. Voglia di un dolce rapido e buono? La maestra di cucina e blogger Natalia Cattelani, propone una ricetta facile e gustosa da realizzare in pochi semplici passaggi. Come di consueto, pochi minuti prima delle 13 saranno assegnati e aperti i panieri della classica sfida tra pomodoro rosso e peperone verde con l’alternarsi di settimana in settimana di un illustre, quanto misterioso, presidente di giuria.

Fede e Tinto, della nota trasmissione “Decanter”, avranno il compito, coordinati dal giudice di turno, di esprimersi sul comportamento tra i fornelli di cuochi e concorrenti.