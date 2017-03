Moda, collezione primavera estate 2017: la pois-mania, ecco le proposte dei brand Oltre e Mango

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte a pois del brand Oltre. Per la nuova collezione primavera estate 2017 il pois sarà un tra gli elementi protagonisti. Presente su capi ed accessori verrà declinato in diversi colori. Lo sa bene il brand Oltre che lancia diverse proposte come la felpa bomber realizzata in particolare tessuto jacquard con effetto stropicciato a lavorazione pois black&white. La zip metallica davanti è impreziosita da una doppia rouche. Molto elegante anche la proposta del top in fluido tessuto a pois impreziosito da ricercati inserti in pizzo e da una semiapertura a bottoni sul retro. Le maniche sono doppiate, corte e ad aletta. La felpa realizzata in particolare tessuto jacquard con effetto stropicciato a lavorazione pois black&white con sul fondo un inserto in pizzo smerlato è la scelta ottimale per le più sportive ma che vogliono conservare uno stile chic al tempo stesso.

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di Mango.

Il brand Mango per la nuova collezione primavera estate 2017 lancia proposte di abito a tuta lungo pois in tessuto fluido e stampa a pois. Lo scollo è incrociato e sono presenti tasche laterali, vita elasticizzata con laccio regolabile. Anche i pantaloni si vestono di pois presenti in tessuto fluido e disegno a pois. Stile crop, vita media e chiusura laterale a zip.