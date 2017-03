Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di blazer, giacche e spolverini firmati OVS e H&M

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di blazer e giacche firmate Ovs. La primavera estate 2017 è orma alle porte e per la nuova collezione OVS propone giacche e blazer in una combinazione perfetta tra forme e funzionalità: ideali per un look casual o elegante, grazie a un taglio sagomato definiscono la silhouette, rendendola femminile e armoniosa. Perfetto per il giorno è il blazer in misto cotone elasticizzato con scollo rotondo. Due tasche applicate sul davanti con chiusura con zip e fantasia a righe. Blazer in misto cotone con lavorazione jacquard è per chi ama uno stole più particolare, con scollo rotondo e laccio sul davanti. Senza abbottonatura e fantasia a contrasto. Molto più elegante è la proposta di blazer a un bottone in misto cotone con revers. Due tasche a filetto sul davanti, con cuciture tono su tono e interno fantasia a righe.

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di spolverini e giacche del brand H&M.

Il brand H&M per la nuova collezione primavera estate 2017 lancia proposte di spolverini corti in tessuto consistente. Cerniera davanti e sulle tasche oblique. Altra proposta è lo spolverino in morbido twill. Colletto e revers a scialle. Tasche davanti a filetto, coulisse nascosta sulla schiena. Maniche da risvoltare e fissare con fascetta e bottone automatico. Altra proposta è la giacca sciancrata con revers arrotondati. Tasche a filetto davanti, maniche a tre quarti con cuciture arricciate. Senza bottoni e spacco sulla parte posteriore.