Tagli di capelli medio-corti primavera estate 2017: le chiome ricche di volume

Tagli di capelli medio-corti primavera estate 2017: il look di Samanta Togni. Per la primavera estate 2017 Samanta Togni opta per una taglio di capelli medio-corto. Un bob che le sfiora le spalle. La capigliatura è voluminosa, accentuata da scalature ed effetto mosso, finto spettinato. Portati con fila laterale dove riflessi più chiari si accentuano nella parte finale del capello, viene ad essere completato questo look davvero glamour e chic. La bella ballerine e Christian Panucci sono ancora una coppia, nonostante sembrava che il tutto fosse finito per sempre.

Samanta Togni e Cristian Panucci: i due sono di nuovo una coppia.

Ecco quanto Samanta ha raccontato al settimanale ‘Novella2000’: “Va tutto bene. Quando può, viene a trovarmi anche durante le prove e dà pure dei consigli sul ballo al mio allievo, Antonio Palmese”. Ricordiamo che Samanta sta prendendo parte al programma di Ballando con le Stelle e secondo qualcuno l’ex calciatore potrebbe essere geloso proprio dell’allievo della compagna. “Christian non è geloso. Capisce come capisco io che Antonio quando è arrivato ha subito il mio fascino, ma perché sono la sua insegnante. Lui è entrato in un mondo nuovo e io sono la sua guida”, ha spiegato la 35enne.