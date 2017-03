Tagli di capelli primavera estate 2017: ecco il caschetto biondo caldo

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Gwyneth Paltrow . Caschetto lungo per Gwyneth Paltrow che sceglie questo taglio di capelli per la primavera estate 2017 abbinato a una colorazione blond ma dalla colorazione di un caldo vaniglia. Portato super liscio e con fila centrale è indicato per un look perfetto in ogni circostanza. L’attrice 44enne ultimamente ha ammesso che non si preoccupa più della percezione che gli altri hanno di lei, e che si piace così com’è. ”E’ una benedizione il fatto di essere libera dalle catene della percezione che gli altri hanno di te. E’ parte del benessere, bisogna lavorarci. Sono arrivata ad un punto in cui mi piaccio. Inoltre non ho niente da nascondere”, ha detto.

Gwyneth Paltrow : libera dalle catene e dalla percezione degli alti.

La stella di Hollywood poi continua nell’affermare il suo modo di vedere le cose e che l’ha portata a sentirsi libera: “Quando a qualcuno non piace quello che fai, o non condivide i tuoi interessi, non è qualcosa che ha a che fare con te. Una delle cose migliori che qualcuno mi abbia mai detto è che l’unico caso in cui le critiche ti fanno male è quando sei tu stessa a criticarti per prima”.