Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: rivelazioni forti su Andrea Damante e Giulia De Lellis!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: crisi tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Aria di crisi per una della coppie più amate del programma di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Andrea Damante e Giulia De Lellis. A confermare il tutto anche una serie di foto e video postati sui social, dove i due fidanzati non appaiono più insieme felici e sorridenti come un tempo. Molto probabilmente la coppia potrebbe essere già scoppiata: pare che i due ex fidanzatini abbiano preso due strade differenti e che ormai da diverse settimane non stanno più insieme. I fan della coppia non riescono a credere a tutto ciò e sperano in un’altra trovata pubblicitaria.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: la coppia insieme solo per impegni lavorativi?

Al tempo stesso, però, è stato rivelato che Andrea e Giulia continueranno a farsi vedere insieme nel corso delle prossime settimane solo per portare avanti gli impegni lavorativi e gli accordi già presi nelle vesti di ‘coppia’ durante i mesi precedenti, quando il loro amore procedeva a gonfie vele. Insomma stando a queste rivelazioni a dir poco choc su Andrea e Giulia nelle prossime settimane potremmo assistere a quello che viene definito ‘amore di copertura’. Ma sarà davvero così?