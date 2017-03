Detto Fatto, le anticiazioni ed i tutorial del 14 marzo 2017: moda, make up. Detto Fatto torna oggi dopo la puntata ricca di sorprese di ieri, in cui Caterina Balivo ha annunciato la sua seconda gravidanza. Secondo le anticipazioni ufficiali di Detto Fatto di oggi, 14 marzo 2017, Silvia Nobili ci mostrerà qual è il look perfetto per un appuntamento al buio, e propone due outfit: uno rosso ed uno in total denim. Alice Venturi torna con un tutorial di make up e ci mostra come ritoccare il make-up con una matita nera per occhi ed un rossetto.

Detto Fatto, i tutorial e le anticipazioni del 14 marzo 2017: cucina ed i consigli del dentista.

A Detto Fatto Sebastiano Rovida propone dei miniburger di legumi servito con del cavolo rosso marinato e con della maionese speziata, per un gusto particolare, intenso e buonissimo!

Caterina Balivo ed il Dottor Giovanni Macrì hanno invitato chi avesse un serio problema a scrivere a Detto Fatto. Teresa ha scritto per la sua mamma Mimma che da anni soffre di gravi problemi ai denti che non ha potuto curare per assistere e stare vicino ad uno dei suoi figli malato di leucemia.