Alessia Marcuzzi: il look di questa sera 14 marzo 2017 all’Isola dei Famosi 2017

In occasione di questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017 Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare un miniabito nero di tulle e piume, reso particolare da due cinte di pelle marroni con due importanti fibbie dorate. Ha deciso di abbinarvi un paio di decollette nere lucide, mentre i capelli sono stati lasciati sciolti in una piega morbida.

Alessia Marcuzzi, il look all’Isola dei Famosi 2017. Questa sera martedì 14 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2017, in diretta su Canale 5 a partire dalle ore 21.30. Come sempre sarà sempre una puntata ricca di eventi e colpi di scena; secondo le ultime anticipazioni super attesa in studio Giulia Calcaterra, eliminata la scorsa settimana al televoto con Simone Susinna e Moreno. La ragazza parlerà della sua esperienza all’Isola dei Famosi 2017 ed in particolar modo dei contrasti con Raz Degan.

Isola dei Famosi 2017: il look di Alessia Marcuzzi.

Come sempre a presentare questa Isola dei Famosi 2017 sarà Alessia Marcuzzi, la quale ha sempre l’arduo compito di placare gli animi in studio e tra i naufraghi. Al centro delle vicende degli ultimi tempi gli equilibri precari all’interno del gruppo ed in particolar modo i contrasti con Raz Degan, che ha deciso di isolarsi completamente dal gruppo. Secondo le ultime anticipazioni in questa puntata dell’Isola dei Famosi 2017 dovrebbe esserci anche Paola Barale, la quale vola in Honduras per parlare con il suo ex marito, che si trova attualmente in nomination.