Amici 2017 Ed. 16: il meccanismo di ammissione di accesso al serale fallisce creando una situazione imbarazzante…

Amici 2017: una falla nel meccanismo di ammissione di accesso al serale. Sembra proprio che il meccanismo di ammissione al Serale di Amici 2017 abbia avuto una falla. Il cantante di Amici 16 Lo Strego ha ottenuto l’accesso al Serale grazie ad una triplice sfida contro dei compagni decisa da un giudice esterno. A questo punto il ragazzo ha avuto di diritto uno dei dieci posti messi a disposizione per la fase finale del talent show pur non essendo stato scelto dai Direttori Artistici.

Nello Speciale andato in onda sabato 11 marzo abbiamo assistito a una situazione a dir poco imbarazzante sia per il cantante Lo Strego ammesso al serale sia per i direttori artistici. Dopo essersi esibito davanti ai capitani delle due squadre Elisa lo ha spinto verso l’altra squadra, dove Boosta sembrava contento di averlo, ma lo stesso non valeva per Morgan.

Amici 2017: Lo Strego entra a far parte dei bianchi.

Il direttore artistico dei bianchi si è ritrovato quindi quasi “costretto” a prendere il ragazzo, ma non ha nascosto di essere tutt’altro che convinto ed ha mosso verso Lo Strego delle pesanti critiche. Il meccanismo della triplice sfida per entrare al Serale si è dimostrato un vero fallimento, mettendo in difficoltà sia i Direttori Artistici sia e sia il malcapitato concorrente.