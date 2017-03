Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi, 14 marzo 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le news al 14 marzo 2017: attesa dopo la sospensione dello sciopero della fame di Rita Bernardini. La situazione nelle carceri italiane non tende a migliorare, e per questo Rita Bernardini ha iniziato uno sciopero della fame durato ben 31 giorni. L’ex deputata ha sospeso lo sciopero dopo un positivo incontro con il Ministro della Giustizia Andrea Orlando. La notizia risale alla scorsa settimana, quando la Bernardini ha dichiarato di interrompere lo sciopero della fame per almeno 10 giorni, fino a quando, cioè, il provvedimento non passerà al Senato.

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le rappresentazioni teatrali a Firenze.

Secondo quanto recita l’articolo 27 della Costituzione italiana, “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato”. Un ruolo fondamentale in tal senso viene assunto dalla cultura ed in particolar modo dal teatro, considerato un mezzo che possa far assumere consapevolezza e sensibilità. Positiva è l’esperienza di Firenze. Nella casa circondariale di Sollicciano a Firenze è attiva la Compagnia Krill diretta da Elisa Taddei e in quella della Dogana di Prato la compagnia Teatro Metropopolare diretta da Livia Gionfrida. Queste due compagnie sono molto attive: la Compagnia Krill presenta “Malesigu”. La rappresentazione avverrà fuori dalle mura del Carcere, nella Sala degli Specchi di palazzo Meedici Riccardi. L’autore è di Massimo Bono, un detenuto-attore che mette in scena un suo monologo nel quale mette in scena la sua difficile infanzia. La stessa Compagnia mette in scena anche “Dal Carcere”m con cui si vuole mostrare la vita nelle Carceri. La Compagnia della Dogana metterà in scena “Proteggimi”, ispirato a “Un tram che si chiama desiderio” di Tennesse Williams.