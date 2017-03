Isola dei Famosi 2017: anticipazioni e diretta della puntata di martedì 14 marzo 2017

Isola dei Famosi 2017, anticipazioni e diretta. Questa sera martedì 14 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata de l’Isola dei Famosi 2017, su Canale 5 a partire dalle ore 21.30 con la consueta conduzione di Alessia Marcuzzi. Secondo le ultime anticipazioni questa puntata de l’Isola dei Famosi 2017 sarà veramente ricchissima di colpi di scena; super attesa in studio Giulia Calcaterra, l’ultima concorrente ad aver abbandonato il reality di Canale 5 dopo aver perso al televoto contro Simone e Moreno. Secondo le ultime anticipazioni ci saranno anche altri colpi di scena, in particolar modo per via di un’ospite eccezionale sull’Isola…

Isola dei famosi 2017: Paola Barale vola in Honduras per andare all’Isola dei famosi 2017.

L’isola dei Famosi 2017 tornerà questa sera martedì 14 marzo 2017 con una nuova puntata ricchissima di eventi. Secondo le ultime anticipazioni super attesa in Honduras Paola Barale, che era stata ospite in studio due settimane fa per parlare con il suo ex marito Raz Degan, al centro delle polemiche per il suo atteggiamento nei confronti degli altri naufraghi. Raz Degan è però in nomination con Simone Susinna e potrebbe uscire anche questa sera stessa. Per scoprire cosa succederà non ci resta che seguire la diretta dell’Isola dei famosi 2017.