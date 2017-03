Isola dei Famosi 2017, il daytime del 14 marzo 2017: tensioni tra i naufraghi. Le tensioni dei naufraghi all’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 si fanno sentire. Alcuni sono in ansia per la diretta di domani, altri si lasciano sopraffare dalle emozioni. È, questo, il caso di Malena, che è scoppiata in lacrime. L’attrice si è sfogata con Nancy e le ha spiegato di aver sognato la madre, e ha confessato di essere molto triste perché la madre non è contenta del mestiere della figlia: “Il fatto che lei stia male per la mia scelta mi pesa tanto. Ma che ho fatto? Non ho ucciso una persona. Io non mi sento così”. Malena non ha avuto un passato facile, non ha una famiglia unità. Ma quando c’è stato bisogno d’aiuto, lei ha dato tutta sè stessa: quando la madre ha avuto un tumore è stata Malena a prendersene cura.

Isola dei Famosi 2017, il daytime del 14 marzo 2017: lo sfogo di Malena.

Nancy ha tentato di consolare Malena e l’ha abbracciata a lungo. Malena si è sentita subito meglio, perché ciò è quello di cui ha bisogno: essere accettata. “Nancy come tutti gli altri naufraghi mi ha accettato senza pregiudizi”, ha detto Malena in confessionale. “Io ho paura dei pregiudizi. Il pensiero di dover tornare a casa a combattere questi pregiudizi mi ha fatto star male”.