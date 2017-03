Isola dei famosi 2017, le rivelazioni inattese di Raz Degan…

Isola dei famosi 2017: le rivelazioni choc di Raz Degan. È giunto il tempo di rivelazioni sull’Isola dei Famosi 2017 e il naufrago in questione è Raz Degan. Il modello israeliano ha confidato a Rocco Siffredi che non ha rapporti sessuali dall’età di 30 anni. Rocco ha raccontato tutto a Malena davanti alle telecamere, rendendo così pubblica la cosa. Ecco quanto dichiara Rocco Siffredi ne momento successivo alla Rivelazione: “Lui è spirituale, me l’ha detto. Mi ha detto che da quando ha 30 anni solo spirituale. Oggi me l’ha detto. Mi ha detto: ‘Così come tu vuoi far sesso con tante donne, film, e così via, io ho tutto attraverso lo spirito’. Ha raggiunto un’altra dimensione”.

Isola dei Famosi 2017: l’amore tra Raz Degan e Paola Barale è stato solo spirituale?

Ricordiamo che Raz Degan ha vissuto un’importante storia d’amore con Paola Barale, durata ben 14anni, che sia stata una storia solamente spirituale? Il tutto non è chiaro ma una cosa è sicura: per Raz Paola ha rappresentato il più grande amore della sua vita. “In un certo senso mi ha detto che, sì, ha avuto la sua storia con Paola Barale, una storia bellissima. Lei è e sarà per sempre l’amore della sua vita, però lui adesso è spirituale”, ha affermato Rocco.