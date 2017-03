Isola dei famosi 2017, ultime news: Paola Barale sbarca in Honduras per riabbracciare Degan!

Isola dei Famosi 2017: Paola Barale sbarca in Honduras. Altre novità sull’Isola dei Famosi 2017 ma questa volta si tratta di una gradita sorpresa. Paola Barale che ha da sempre sostenuto Raz Degan con molteplici post sui social fu ospite negli studi insieme ad Alessia Marcuzzi. Occhi che brillavano, dolci parole e commozione, furono questi i protagonisti del saluto tra Paola Barale e Raz Degan, un momento davvero toccante tanto che la Marcuzzi chiese alla Barale se avesse intenzione di sbarcare in Honduras. La Barale si è mostrata indecisa e più propensa per un no ma alla fine ha accettato: la showgirl è partita alla volta dell’Honduras per raggiungere i naufraghi dell’Isola dei Famosi. In particolare Paola arriverà a dare sostegno all’ex compagno Raz Degan, che si è in qualche modo auto isolato da tutto il resto del gruppo.

Isola dei Famosi 2017: Paola Barale arriva in Honduras.

La presenza dell’amore più grande della sua vita potrebbe addolcire un po’ il modello israeliano, ma soprattutto potrebbe rialzare gli ascolti della trasmissione. Paola ha confermato di essere arrivata in Honduras con un post sul suo account Instagram, dove ha postato l’immagine di una delle inconfondibili spiagge della regione. “Buon weekend a tutti… il mio è cominciato così.. non male direi”, ha scritto la bionda sul social. Senza dubbio sarà lei, insieme a Raz, la protagonista della puntata di martedì.