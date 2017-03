La prova del cuoco, anticipazioni e ricette della puntata di martedì 14 marzo 2017. Martedì 14 marzo 2017 torna una nuova puntata de La prova del cuoco, in onda su Rai 1 a partire dalle 11.50 con la consueta conduzione di Antonella Clerici, la quale ha deciso di indossare per l’occasione una blusa celestina chiara, abbinata ad un paio di jeans. I capelli sono stati invece legati in uno chignon basso. Secondo le ultime anticipazioni la puntata di oggi proseguirà con la sfida del Campanile tra due regioni italiane. Non ci resta che seguire questa puntata de La prova del cuoco per scoprire insieme quali saranno le ricette proposte oggi.

La prova del cuoco: le ricette e le sfide di oggi.

Anna Moroni in questa puntata de La prova del cuoco ha proposto un pollo allo zenzero fritto, mentre la sua sfidante ha proposto un pollo ripieno con mortadella, tacchino, peperoni e besciamella. Per la sfida dei cuochi il peperone verde ha proposto ravioli rossi con formaggio filante agli asparagi per primo, mentre per secondo una tagliata di chianina con insalatina di asparagi e patate viola. La squadra rossa ha invece proposto un tortello ripieno di zucchine e primo sale seguito da un filetto di tonno rosso con granella di nocciole. Ad aggiudicarsi la vittoria è la squadra verde.