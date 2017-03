Moda, collezione primavera estate 2017: via alle righe, ecco le proposte Benetton e Stefanel

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di righe firmate Benetton. Per la Primavera/Estate 2017 il brand Benetton propone uno stile e tante interpretazioni. Le righe dai colori vitaminici saranno le protagoniste, conquistando le morbide maglie in viscosa. Abbinale, sovrapponile e crea il tuo mix. Le nuove proposte riguardano maglie fluide in misto viscosa con scollo a V e maniche lunghe con polsini con spacchetto. Collo, fondo e polsi lavorati a costine. La particolarità di questo capo è la costruzione reversibile front/back: il pullover è stato infatti creato per garantire una doppia vestibilità, con scollo a V portato sia sulla schiena, sia sul davanti. Altra proposta molta casual ed elegante è la maglia fluida in misto viscosa con scollo rotondo e maniche lunghe. Collo, fondo e polsi lavorati a costine.

Moda, collezione primavera estate 2017: i capi a righe di Stefanel.

Per la collezione Primavera/Estate 2017, Stefanel propone colori brillanti e linee moderne, reinterpretando capi iconici e raffinati in chiave contemporanea. Il brand propone maglie a girocollo in puro cashmere realizzata con lavorazione ultra leggera. L’iconico motivo a righe Stefanel è reintepretato in linee sottili e delicate. Linea asciutta che cade sopra i fianchi, fondo leggermente più lungo sul retro. Molto chic è il cardigan over in puro cashmere. La lavorazione ultralight lo rende versatile e leggero. Lungo e aperto, è arricchito dalle tasche sul davanti.