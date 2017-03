Moda primavera estate 2017: gli abiti floreali dei brand Motivi e Marella

Moda, collezione primavera estate 2017: le proposte di abiti firmato Motivi. Per la nuova collezione primavera estate 2017 il brand Motivi propone abiti dai colori vitamici, allegri e floreali. Maniche a tre quarti chiuse da nastrino per l’abito flared realizzato in fluida georgette a fantasia floreale su fondo nero. Un vezzoso motivo di volant e un romantico cut-out sul retro completano il capo. Linea flared per l’abito senza maniche realizzato in raffinato pizzo valencienne con trasparenze sulla parte alta e grintosi inserti in macramé on tone. Spacco cut-out sul retro, fodera in tinta e fondo smerlato. Maxi scollatura a barchetta per l’abito realizzato in consistente tessuto crêpe stretch con maniche scampanate ornate da volant sul fondo.

Moda, collezione primavera estate 2017: gli abiti di Marella.

Per la collezione Primavera/Estate 2017, il brand Marella lancia proposte di wrap dress in crêpe de chine di seta stampata. Linea leggermente svasata, scollo a V con rouches, maniche a tre quarti. Chiusura incrociata a portafoglio con cintura sottile coordinata. Balza al fondo. Sottoveste in mussola di cotone. Fa parte della capsule collection À La Plage: un mini guardaroba fiorito per un week end estivo. Abito in satin, bustino con spalle scoperte e applicazioni di petali in organza, gonna svasata con contropieghi. Maniche a fascetta con elastico dietro. Zip invisibile sul retro. Un’altra proposta vede protagonista l’abito in cady stretch a fiori dalla linea dritta, scollo rotondo, maniche a tre quarti. Tasche alla francese, inserto a contrasto sui fianchi.