Paola Barale all’Isola dei Famosi 2017 ed il bacio con Raz Degan.

Paola Barale all’Isola dei Famosi 2017. Paola Barale ospite all’Isola dei Famosi 2017 per fare una sorpresa all’ex marito Raz Degan, con cui è stata legata sentimentalmente per ben 15 anni. Visti i malumori del naufrago nei confronti degli altri concorrenti, Paola era stata presente in studio due settimane fa per avere una conversazione con Raz. La reazione del naufrago, estremamente entusiasta come non lo si era mai visto, aveva spinto Alessia a chiedere a Paola di andare sull’Isola dei famosi 2017 a fare una sorpresa a Raz. Alla fine il tutto ha preso forma e Paola è andata in Honduras…

Paola Barale sull’Isola dei Famosi 2017 ed il bacio con Raz Degan.

Paola Barale si è recata all’Isola dei Famosi 2017 per fare una sorpresa a Raz Degan, che si trova attualmente in nomination con Simone Susinna. Raz è stato sottoposto ad una finta prova ricompensa, in cui il premio finale era proprio Paola. Tra i due esiste ancora una forte complicità e non a caso è scattato più di un bacio, che ha lasciato il pubblico in studio fortemente compiaciuto e felice.