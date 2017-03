Tagli capelli vip: il taglio ed il look di Caterina Balivo futura mamma bis!

Tagli di capelli primavera estate 2017: il look di Caterina Balivo. Caterina Balivo in una foto su instagram mostra a tutti il suo pancione. Un leggero abito lungo in chiffon colore cipria le sfiora delicatamente il corpo: la parte inferiore del vestito crea movimento con leggeri drappeggi, le maniche sono lunghe e velate, mentre l’abbottonatura sul decolté lascia intravedere una canotta in candido bianco. Come taglio di capelli per la primavera estate 2017 Caterina Balivo sceglie un caschetto che le sfiora le spalle in castano scuro. Portato con fila centrale e leggermente ondulato le dona un look super chic e romantico. La conferma sulla sua gravidanza è arrivata durante la trasmissione di Lunedì: la conduttrice è incinta. A rivelarlo è stata lei stessa in diretta tv.

Caterina Balivo: conferma della sua gravidanza ieri in TV a Detto Fatto.

Durante la puntata di lunedì del programma ‘Detto Fatto’, Caterina ha detto: “Eccomi qua, finalmente ve lo posso dire. Ho una bellissima notizia: sono incinta e visto che voi siete la mia seconda famiglia, sono strafelice di dirvi che la mia bellissima famiglia allargata cresce, quindi Roberto, Costanza e Guidalberto avranno un fratellino o una sorellina, poi ve lo dirò… vi tengo io aggiornata!”. La Balivo ha infatti già un bambino, Guidalberto, insieme al marito, mentre lui ha due figli da una precedente relazione. Tutti felici e sbigottiti allo stesso tempo in studio soprattutto lo stylist Giovanni Ciacci e ha poi subito portato a Caterina un mazzo di fiori: “Li ho mandati a prendere al volo dopo l’annunciazione. Noi siamo di ‘Detto Fatto’. Sono un po’ più piccoli di quelli che ti erano arrivati un mese fa… di tuo marito… ma sono da parte di tutto lo studio, di tutti: del pubblico, degli autori, della produzione. Auguri!”.