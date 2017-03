Tagli di capelli medi primavera estate 2017: ecco i tagli di capelli medi e blond che donano luce

Tagli di capelli medi primavera estate 2017: il look di Madonna. Per la primavera estate 2017 la cantante Madonna non rinuncia al suo taglio di capelli medio dalla colorazione blond. Portato con fila laterale e con la parte finale leggermente ondulata le dona un look rock davvero irresistibile. Un look davvero luminoso che si accentua con un outfit total black. La pop star 58enne è una super sportiva e si sottopone ad allenamenti per ben cinque ore al giorno, determinata a mantenere il proprio fisico in forma. L’istruttrice Stacey Griffith, che in passato ha seguito proprio la cantante, ha rivelato: “Gli atleti professionisti si allenano tutto il giorno. Madonna si allena tutto il giorno. Si allena per cinque ore al giorno, senza mai fermarsi”.

Madonna: ecco le confessioni della sua istruttrice Stacey Griffith.

Stacey ha anche detto che fare esercizio con star del calibro di Madonna è un’esperienza surreale. Alla presentazione newyorkese del suo nuovo libro, ‘Two Turns From Zero’, ha raccontato alla conduttrice americana Kelly Ripa: “E’ surreale… ci sono dei momenti in cui penso a quello che vorrei che succedesse e devo visualizzarlo. Faccio meditazione nel mio ufficio, a modo mio. Un giorno stavo facendo una sessione privata, erano le 3:30 di pomeriggio. C’era la musica in sottofondo. Eravamo io, Madonna, e il suo personal trainer Craig. Mi sono detta, ‘Aspetta un secondo. Stai allenando Madonna. Fermati un attimo a pensarci'”.