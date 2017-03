Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 14 marzo 2017: Emma rivela i suoi sentimenti

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 14 marzo 2017. Un passo dal cielo 4 sta volgendo al suo termine: stasera, martedì 14 marzo 2017, andrà in onda la penultima puntata dell’amata fiction Rai girata nel magico scenario dell’Alto Adige. Sono ancora tanti i nodi da sciogliere, e stasera assisteremo a diversi colpi di scena che renderanno la trama della fiction ancora più avvincente. Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 14 marzo 2017, scopriremo alcune dinamiche che avvengono all’interno della famiglia Hofer a seguito delle indagini che la polizia sta svolgendo sulla morte di una cameriera della villa. Francesco e Livia sembrano aver ricucito il loro rapporto, ed Emma, nonostante il grande amore che prova per il forestale, cerca di stare alla larga: Francesco sembra felice, ed Emma prova ad essere felice per la ritrovata felicità del capo della forestale. Francesco, però, ad un certo punto si trova in una situazione di pericolo, Emma accorre in suo aiuto ed il forestale capisce quali sono i sentimenti della ragazza…

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni del 14 marzo 2017: Roccia gravemente ferito.

A San Candido, intanto, fervono i preparativi per l’organizzazione del “Korb Fest”, un’asta di pic nic.Secondo le anticipazioni ufficiali della puntata di stasera 14 marzo, Eva e Cristina ormai giocano quasi a carte scoperte e fanno qualsiasi cosa per cercare di conquistare le attenzioni di Vincenzo. Roccia, intanto, viene gravemente ferito all’uscita di un centro commerciale, e le sue condizioni appaiono subito molto critiche. Chiara torna dall’Austria, dove vive con il marito per gestire un ristorante, e corre al capezzale del padre.