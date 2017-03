Un passo dal cielo 4, anticipazioni dell’ultima puntata del 21 marzo 2017: Francesco si scopre innamorato di Emma?

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata di stasera, 14 marzo 2017. Un passo dal cielo 4 sta volgendo verso la conclusione. La quarta stagione della fiction Rai sta riscontrando un grandissimo successo nonostante l’addio di Terence Hill. I nuovi personaggi hanno convinto il pubblico, le nuove trame sono avvincenti: questi sono, insieme all’incantevole paesaggio, gli ingredienti dell’assicurato successo di Un passo dal cielo 4. Stasera, 14 marzo 2017, andrà in onda la penultima puntata della fiction. Vediamo quali sono le anticipazioni ufficiali. Una cameriera di Villa Hofer viene trovata uccisa, e la polizia, indagando, scopre degli scenari inquietanti sulla famiglia e su Anna. Francesco e Livia sembrano aver ricucito il loro rapporto, ed Emma cerca di non intromettersi, in quanto sembra che Francesco sia felice. Eva e Cristina, intanto, cercano di fare di tutto per attirare l’attenzione di Vincenzo: la modella sembra aver capito i suoi errori, mentre Cristina non vuole rinunciare al bel rapporto che stava nascendo con il commissario.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata del 21 marzo 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda martedì 12 marzo 2017, ci sono ancora guai per Tommaso. Il forestale, dopo essere stato lasciato da Natasha per colpa della relazione avuta con Anna, si trova nei guai fino al collo perché viene trovato sul cadavere di Stephen, l’ex fidanzato della Hofen. La polizia viene dunque a sapere della relazione tra Tommaso ed Anna, e tutte le prove sembrano essere contro di lui… VIncenzo e Francesco, però, lavorano per scoprire la verità, e nuovi sconcertanti scenari sulla morte della sorella di Zoe verranno a galla… Francesco, invece, si scopre geloso di Emma: durante le indagini, l’etologa difende Albert, il maestro, e questo fa andare il capo della forestale su tutte le furie. Huber e Cristina, intanto, stanno organizzando una festa di compleanno a sorpresa per Vincenzo.