Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: il via alle Olimpiadi della TV sabato 18 Marzo. Le coppie che parteciperanno e i giudici!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: lo speciale di sabato 18 Marzo 2017. Il prossimo sabato Canale 5 in prima serata assisteremo ad uno speciale sui personaggi del programma di Uomini e Donne. I protagonisti più amati di Uomini e Donne si contendono il medagliere delle Olimpiadi della tv: Striscia la notizia, Amici, Avanti un altro!, C’è posta per te, Uomini e Donne, Tu sì que vales. Giuria d’eccezione, tante emozioni e divertimento” saranno protagoniste. Le ultime news e anticipazioni di ‘Tv Blog’, ci rendono noto che nelle Olimpiadi della Tv di Uomini e Donne si vedranno le coppie che hanno partecipato a ‘Uomini e Donne’ in questi anni che andranno a misurarsi nei format di altre produzioni televisive. Fra le coppie che vedremo ci saranno Aldo ed Alessia, Eugenio e Francesca, Claudio e Mario e gli immancabili Gemma e Giorgio.

Ogni fase vedrà un vincitore, ma sarà la parte finale del programma, quella di Striscia la notizia, che potrà ribaltare il risultato, determinando il vincitore finale di questa Olimpiade della Tv di Uomini e Donne. I giudici saranno Rudy Zerbi, Stefano De Martino, Alfonso Signorini, Valeria Marini, Platinette, Garrison Rochelle, Natalia Titova, Davide Mengacci, Giuseppe Giofrè, Francesca Tocca, Anahi Ricca, Jimmy Ghione, Marcello Sacchetta, le Veline Ludovica Frasca e Irene Cioni.